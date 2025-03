Ouro sobe com incertezas comerciais e dados de inflação nos EUA

O ouro fechou em alta nesta quarta-feira (12) à medida que a turbulência no mercado se aprofunda devido à incerteza sobre tarifas dos Estados Unidos e dados econômicos. A inflação ao consumidor abaixo das expectativas, que mantinha intacta a apostas em cortes da taxa de juros nos EUA, também influenciava a dinâmica do metal.

O contrato de ouro para abril encerrou a sessão com alta de 0,88%, a US$ 2.946,8 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

As tarifas de 25% impostas por Trump sobre o alumínio e o aço entram em vigor nesta quarta, e embora EUA e Canadá tenham recuado de novas medidas mútuas na terça-feira, o ambiente de incerteza comercial abala os mercados. A União Europeia anunciou tarifas retaliatórias nesta manhã, enquanto as ações americanas vêm registrando perdas nos últimos pregões. Além disso, preocupações com uma possível recessão nos EUA impulsionam a busca por ativos seguros.