Petróleo fecha em alta de 2% com dados de estoques de gasolina e CPI dos EUA

Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta de 2% nesta quarta-feira, 12, após os últimos dados dos EUA apontarem grande queda nos estoques de gasolina na última semana e alta menor do que o previsto para os preços ao consumidor em fevereiro. Investidores também permanecem atentos aos planos da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) de aumentar a produção e às tarifas de Donald Trump.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para abril fechou em alta de 2,15% (US$ 1,43), a US$ 67,68 o barril, enquanto o Brent para maio, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 2,00% (US$ 1,39), a US$ 70,95 o barril.

Segundo o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos EUA, os estoques de gasolina caíram em 5,7 milhões de barris na semana passada, contra as expectativas de uma retirada de 1,1 milhão de barris, apontando para uma demanda robusta.