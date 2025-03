AIE reduz projeção para demanda global por petróleo ao alertar sobre tensões comerciais

A Agência Internacional de Energia (AIE) disse que as condições macroeconômicas que balizam suas projeções de demanda por petróleo se deterioraram ao longo do último mês em função de tensões comerciais globais, e que o superávit de oferta da commodity deverá ser maior do que o previsto se a Opep+ ampliar a produção depois de abril.

"Novas tarifas dos EUA com certeza agirão como barreiras ao comércio global e ao crescimento econômico", disse a AIE, em relatório publicado nesta quinta-feira, 13. "A falta de clareza por sua natureza intermitente, combinada com o potencial de retaliação e escalada, fez com que as incertezas aumentassem," acrescentou.

Ainda que seja muito cedo para avaliar o impacto na economia real, a AIE disse que um cenário de "estagflação" induzido por tarifas deve pesar no crescimento geral da demanda por petróleo.