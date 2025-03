Atividades turísticas recuam 6,4% em janeiro ante dezembro, revela IBGE

O agregado especial de Atividades turísticas recuou 6,4% em janeiro ante dezembro, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Houve recuos em 12 dos 17 locais pesquisados. A influência negativa mais relevante partiu de São Paulo (-8,3%), seguido por Rio de Janeiro (-5,4%), Minas Gerais (-4,2%) e Paraná (-5,5%).

Na direção oposta, os principais ganhos foram os da Bahia (1,5%), Santa Catarina (1,7%) e Ceará (1,4%).

O segmento de atividades turísticas opera 7,2% acima do patamar de fevereiro de 2020, no pré-pandemia, e encontra-se 6,4% aquém do nível recorde alcançado em dezembro de 2024.