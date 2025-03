Auditores do TCU tiveram acesso a todos os documentos e executivos, diz presidente da Previ

O presidente da Previ, João Fukunaga, afirmou que os auditores do Tribunal de Contas da União (TCU) já realizaram diligência na entidade, tendo acesso a documentos e executivos. "Foram super bem recebidos. Não temos medo de auditoria, não temos problema nenhum com auditoria. Acho que é importante esse processo", comentou, acrescentando que os técnicos do TCU passaram uma semana conhecendo a Previ. "Eles também foram muito receptivos, explicaram as diligências e isso foi importante para nós entendermos eles iriam atuar."

O executivo voltou a ressaltar que o déficit acumulado em 2024, de R$ 3,16 bilhões, se deveu a uma situação conjuntural, de volatilidade no cenário externo, pressão cambial e alta de juros. "O déficit do Plano 1 é conjuntural, com perdas de Vale e fortes oscilações de mercado em dezembro."

Busca pela redução da exposição em renda variável e focar em pagadoras de dividendo