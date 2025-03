Bolsas NY recuam e Dow Jones tem quarta baixa seguida diante da tensão tarifária

Os principais índices do mercado de ações fecharam em queda nesta quinta-feira, 13, pressionados por receios quanto aos efeitos econômicos negativos da guerra tarifária iniciada por Donald Trump. O Dow Jones estendeu as perdas para a quarta sessão seguida. O Nasdaq caiu quase 2% com queda da Tesla e retomada de perdas acentuadas das demais empresa que compõem o bloco das "Sete Magníficas". O mercado deu pouco peso ao dado que mostrou inflação ao produtor nos EUA abaixo do esperado.

O Nasdaq fechou em baixa de 1,96%, aos 17.303,01 pontos. O Dow Jones encerrou com queda de 1,30%, a 40.813,57 pontos. O S&P 500 terminou com declínio de 1,39%, aos 5.521,52 pontos.

Os investidores estão agora mais preocupados com as perspectivas de crescimento dos EUA e o risco de deflação devido à incerteza em torno das tarifas, em vez de uma inflação mais alta, dizem analistas do RBC Capital Markets em nota.