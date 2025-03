Concessões de crédito dessazonalizadas sobem 0,4% em janeiro ante dezembro, diz BC

As concessões de crédito cresceram 0,4% em janeiro, na comparação com dezembro e na série com ajuste sazonal, informou o Banco Central nesta quinta-feira, 13. As concessões para pessoas físicas avançaram 1,6%, enquanto as concessões para empresas caíram 0,1%.

As concessões no crédito livre, sem recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ou da poupança, subiram 0,6%, com alta de 1,6% para pessoas físicas e queda de 5,7% para empresas, na série com ajuste.

Concessões no crédito direcionado, com recursos do BNDES e da poupança, recuaram 1,7% em janeiro, na série com ajuste.