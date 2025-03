Correção: CSN reverte lucro e tem prejuízo líquido de R$ 85 milhões no 4º trimestre

No ano, a empresa acumulou prejuízo líquido é de R$ 1,538 bilhão, revertendo lucro de R$ 403 milhões de 2023. O Ebitda ajustado foi de R$ 10,230 bilhões em 2024, queda de 14,1% ante o ano anterior. A receita líquida, por sua vez, totalizou R$ 43,688 bilhões no ano, com queda de 3,9% ante 2023.

No quarto trimestre, a companhia registrou vendas de aço que somaram 1,175 milhão de toneladas, alta de 10,4% ante o mesmo trimestre de 2023. As vendas de minério de ferro somaram 10,731 milhões de toneladas, com queda de 3,7% ante o visto um ano antes.

A dívida líquida consolidada da empresa atingiu é de R$ 35,704 bilhões no trimestre, com alta de 16,4% sobre o mesmo período de 2023.