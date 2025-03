CSN Mineração tem lucro líquido de R$ 2,016 bilhões no 4º trimestre, alta de 48,4% ante um ano

O resultado financeiro foi positivo em R$ 815 milhões nos últimos três meses de 2024, impulsionado pelo impacto da forte variação cambial sobre o caixa, que possui grande exposição ao dólar. Em 2024, o resultado financeiro também foi positivo, totalizando R$ 782 milhões no período.

Produção

A produção de minério de ferro (incluindo compras de terceiros) atingiu o volume de 11,010 milhões de toneladas no quarto trimestre, um declínio de 3,7% em relação ao terceiro trimestre de 2024, mas em linha com a sazonalidade de chuvas características do final do ano e com o volume registrado no quarto trimestre de 2023. Em 2024, a produção de minério de ferro (incluindo compras de terceiros) foi de 42,010 milhões de toneladas, pequeno recuo de 1,36% em relação às 42,583 milhões de toneladas do ano anterior.

O volume de vendas, por sua vez, foi de 10,731 milhões de toneladas entre outubro e dezembro, ficando 9,7% abaixo do volume verificado no terceiro trimestre de 2024, o que está em linha com o impacto das chuvas no ritmo de produção. No ano de 2024, o volume de vendas foi de 42,552 milhões de toneladas em linha com o verificado em 2023.