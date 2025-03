DIs médios e longos caem com Treasuries e após maior leilão desde dezembro de 2020

O economista-chefe da Ativa Investimentos, Étore Sanchez, aponta que a curva pode estar aliviando por um movimento técnico do mercado após o leilão do Tesouro Nacional, que num primeiro momento teria assustado parte dos operadores. "O DI reagiu fortemente mais cedo, sugerindo que o mercado absorveu o risco dos títulos. Mas zerou boa parte, se não tudo, o que conseguiremos ver apenas amanhã com os dados da B3", afirma.

A menos de uma semana da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), o vértice mais curto dos DIs não teve uma queda tão expressiva. O mercado prevê com unanimidade alta de 1 ponto porcentual na Selic em março, segundo o Projeções Broadcast. O maior nível do aperto monetário, de acordo com o levantamento, deve ocorrer em junho, com Selic a 15%.

Destaque da agenda desta quinta-feira, o volume de serviços caiu 0,2% em janeiro, na margem, ante estimativa de -0,1%. "Se somar esse dado com os que tivemos nesta semana de produção industrial, notamos que a atividade vem demonstrando alguma desaceleração, e isso vem contribuindo para derrubar as taxas de juros", afirma o sócio e analista da Ajax Asset, Rafael Passos.

Já a Coordenadora do Boletim Macro do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), Silvia Matos, considera que a expectativa é de uma desaceleração no consumo das famílias em 2025 - fator importante para a inflação -, mas pondera que no início do ano há reajuste do salário mínimo em termos reais e o governo tem feito medidas adicionais para acelerar o consumo.