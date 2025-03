Dólar tem alta leve com tarifas e petróleo fraco

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Alemanha (Bundesbank), Joachim Nagel, afirmou à BBC que as tarifas dos Estados Unidos sobre importações europeias podem levar a Alemanha, maior economia da Europa, para uma recessão neste ano. Segundo Nagel, a política tarifária do presidente americano, Donald Trump, é uma "economia do passado" e "definitivamente não é uma boa ideia".

No foco fica agora o índice de inflação ao produtor dos EUA e os pedidos semanais de auxílio-desemprego (9h30), que irão modular as expectativas de política monetária do Fed e os ajustes dos ativos financeiros.