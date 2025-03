Economia global caminha para desacelerar em má hora para o País, dizem economistas da FGV

O Brasil pode ter um crescimento "bem forte" do PIB no primeiro trimestre de 2025 vindo do agro e com alguma recuperação no consumo, segundo a coordenadora do Boletim Macro do Ibre/FGV, Silvia Matos.

Ela observou que o Brasil ainda está crescendo muito acima do potencial e tem déficit primário (saldo negativo entre a arrecadação e as despesas do governo, fora juros) e dívida elevada e crescente.

Na avaliação dela, a expectativa no trimestre é de uma desaceleração no consumo das famílias, mas ponderou que no início do ano há reajuste do salário mínimo em termos reais e o governo tem feito medidas adicionais para acelerar o consumo. "Então temos visão um pouco cautelosa sobre o ritmo (de consumo) das famílias, porque mostra o quanto a demanda do Brasil está pressionada, e isso reflete em mais ou menos inflação", afirmou.

Para 2025 fechado, a expectativa do Ibre/FGV é de que o crescimento do PIB fique "em torno de 1,7%". Contudo, será um dado mais "equilibrado", com commodities (matérias-primas cotadas em dólar), agricultura, indústria extrativa (expectativa de crescimento forte em petróleo em 2025 e 2026) e investimento, que mostrou sinal de recuperação já em 2024.

Matos ressaltou que "é importante que a parte da demanda, consumo, desacelere porque senão efeitos vão continuar na questão da inflação".

'Adiante, não em maio, o BC terá de pausar alta da Selic'