Eletrobras: lucro líquido ajustado do 4º trimestre soma R$ 517 mi, queda anual de 54,7%

A Eletrobras reportou lucro líquido societário ajustado de R$ 517 milhões no quarto trimestre de 2024, queda de 54,7% na comparação anual.

De acordo com a empresa, a redução ocorre devido ao reconhecimento da remensuração dos ativos de transmissão após o Reajuste Tarifário Periódico (RTP) de 2024, no montante líquido de R$ 5,417 bilhões. Sem ajustes, o lucro líquido da empresa no período foi de R$ 1,112 bilhão, crescimento de 24,5% em relação a igual intervalo de 2023.

No acumulado do ano, a companhia teve lucro líquido ajustado de R$ 8,796 bilhões, elevação de 86,6% em base anual de comparação. Descontados os ajustes, o lucro da empresa nos 12 meses de 2024 alcançou R$ 10,381 bilhões, alta de 136,2%.