Eztec tem lucro líquido de R$ 126,6 milhões no 4º trimestre, avanço anual de 53%

A dívida líquida subiu para R$ 365,9 milhões no quarto trimestre, alta de 102,7% ante o terceiro trimestre. Segundo a Eztec, isso aconteceu porque a companhia vem utilizando os saldos de financiamento à produção contratados junto aos bancos comerciais para desenvolver as suas obras, a um juro médio de 8,9% a.a., com recebíveis não-performados como lastro.

Em sua apresentação de resultados, a Eztec afirmou que, ao longo de 2024, adotou estratégias que fomentaram seu desempenho, com destaque para a otimização do giro de ativos, através do planejamento para a ampliação dos lançamentos e da comercialização do estoque pronto. "Satisfeitos com as melhorias operacionais e financeiras alcançadas em 2024, iniciamos 2025 focados em continuar crescendo com rentabilidade, solidez e qualidade", descreveu a direção.

"O próximo ano trará desafios relevantes", acrescentou a incorporadora, citando o maior volume de entregas da sua história, a administração do maior número de canteiro em atividades, e a conclusão de uma das torres do edifício corporativo Esther Towers, tendo a tarefa de locação em um cenário macroeconômico mais difícil.