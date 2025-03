Governo diz que sobretaxa dos EUA é 'injustificável' e não descarta OMC

Em comunicado conjunto divulgado nesta quarta-feira, 12, pelo Ministério de Relações Exteriores (MRE) e pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), o governo disse que "avaliará todas as possibilidades de ação no campo do comércio exterior" para enfrentar os "efeitos nocivos" da sobretaxa adotada pelo governo americano sobre as importações de aço e alumínio, em vigor desde ontem, bem como defender os "legítimos interesses nacionais", inclusive na Organização Mundial do Comércio (OMC).

Essas análises serão feitas em reuniões já previstas para as próximas semanas, informou o governo, que lamentou a imposição tarifária, classificada como "injustificável e equivocada". Chamou atenção ainda para o impacto "significativo" que a medida terá sobre exportações de aço e alumínio para os EUA, que, em 2024, foram de US$ 3,2 bilhões.

"Em defesa das empresas e dos trabalhadores brasileiros e em linha com seu tradicional apoio ao sistema multilateral de comércio, o governo brasileiro considera injustificável e equivocada a imposição de barreiras unilaterais que afetam o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos (...) Segundo os dados do governo estadunidense, os EUA mantêm um superávit comercial de longa data com o Brasil, que foi, em 2024, da ordem de US$ 7 bilhões, somente em bens", destacaram os ministérios, que comandam as conversas bilaterais com representantes dos Estados Unidos sobre o tema.