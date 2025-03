Juro médio do rotativo do cartão de crédito cai para 445,6% ao ano em janeiro, aponta BC

O juro médio total cobrado pelos bancos no rotativo do cartão de crédito caiu 6 pontos porcentuais entre dezembro e janeiro, de 451,6% (dado revisado) para 445,6% ao ano, informou o Banco Central.

A taxa do parcelado passou de 171,1% (dado revisado) para 175,0% ao ano. Considerando o juro total do cartão de crédito, que leva em conta operações do rotativo e do parcelado, a taxa passou de 77,8% (revisado) para 79,6%.

O Congresso definiu em lei que os juros do rotativo e do parcelado não poderiam ultrapassar 100% do principal da dívida. O teto para os juros e encargos da modalidade passou a valer em janeiro de 2024.