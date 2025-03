Magazine Luiza: lucro líquido totaliza R$ 294,8 Mi no 4º trimestre

O Magazine Luiza registrou lucro líquido de R$ 294,8 milhões nos últimos três meses de 2024, alta de 38,9% frente ao mesmo período de 2023. O indicador ajustado somou R$ 139,2 milhões, alta anual de 37,1%.

Para a diretora de Relações com Investidores da companhia, Vanessa Rossini, mesmo com o cenário de elevadas taxas de juros, o processo de digitalização e, posteriormente, a "consolidação do ecossistema" através de investimentos na multicanalidade permitiu que a empresa alcançasse o resultado visto no lucro líquido.

Já no acumulado do ano, o indicador somou R$ 448,7 milhões, revertendo prejuízo de R$ 979,1 milhões apurado no ano anterior. Na mesma base de comparação, mas com o cálculo ajustado, o lucro foi de R$ 276,7 milhões, ante resultado negativo de R$ 550,1 milhões de 2023.