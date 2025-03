Moody's: em cenário incerto, perspectiva de crescimento global está se deteriorando rapidamente

"A política econômica dos EUA está gerando incertezas com uma enxurrada de tarifas e ameaças tarifárias que aumentam as tensões comerciais. Os mercados estão agitados. A confiança das empresas e dos consumidores está se deteriorando", declarou ele. Angrick acrescenta que a incerteza quanto à política econômica e a inflação instável manterão a política monetária dos EUA em suspenso até o final do terceiro trimestre.

Os comentários foram feitos após uma enorme venda nos mercados acionários americanos nesta semana, com os investidores ponderando sobre o risco de uma recessão nos EUA nos próximos trimestres.

"Os EUA tiveram um desempenho superior ao de seus pares durante a maior parte dos últimos três anos, mas as rachaduras estão começando a aparecer. A Europa está presa em uma via lenta, prejudicada por problemas de energia, declínio da produção industrial e questões estruturais profundas". A China pode ter atingido sua meta de crescimento para 2024, mas a demanda doméstica ainda está em baixa, deixando sua economia lenta, afirma Angrick. Fonte: Dow Jones Newswires.