Petróleo fecha em queda após aceno de Putin a cessar-fogo com Ucrânia

Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda nesta quinta-feira (13) revertendo parte dos ganhos robustos da véspera, em meio as falas do presidente russo, Vladimir Putin, que não descartou um cessar-fogo para o conflito com a Ucrânia, mas que ajustes ainda precisam ser feitos. Investidores também permanecem atentos à guerra tarifária imposta pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Na Nymex (New York Mercantile Exchange), o contrato de petróleo WTI para abril fechou em queda de 1,66% (US$ 1,13), a US$ 66,55 o barril, enquanto o Brent para maio, negociado na ICE (Intercontinental Exchange), recuou 1,50% (US$ 1,07), a US$ 69,88 o barril.

Putin declarou nesta quinta-feira que concorda com a proposta de cessar-fogo, mas que o acordo deve levar a uma paz duradoura e eliminar as "causas raízes do conflito". "O cessar-fogo em si é certo e nós o apoiaremos, mas há questões a serem discutidas", mencionou ele.