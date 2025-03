Previ informa que Plano 1 fechou 2024 com déficit acumulado de R$ 3,16 bilhões

No exercício de dezembro de 2024, o resultado do Plano 1 foi negativo em R$ 3,68 bilhões, levando o déficit do exercício de 2024 a R$ 17,6 bilhões. Como em 2023 houve superávit acumulado de R$ 14,5 bilhões, a posição do fundo ficou em R$ 3,1 bilhões.

"A oscilação de mercado e o consequente impacto nos investimentos fizeram com que a Previ consumisse o superávit de 2023 no valor de R$ 14,5 bilhões", explicou a fundação, acrescentando que "esse tipo de oscilação é comum e conjuntural no mercado financeiro brasileiro, mas a estratégia da Previ foca no longo prazo".

A Previ destacou que mantém a solidez e capacidade de pagamento de benefícios. Também enfatizou que o resultado de janeiro de 2025 veio positivo em R$ 1,3 bilhão, influenciado pela alta da Bolsa.

A principal contribuição para o baixo desempenho do Plano 1 veio do segmento de renda variável, que apresentou menor rentabilidade em 2024, com 12,02% negativo. Já o segmento de investimento no exterior se destacou no ano, entregando 40,4%.

"É sempre importante avaliar esses números sob ótica de longo prazo, e não como um retrato exclusivo do ano corrente. Assim, podemos verificar tanto a importância da estratégia de imunização como da construção dos colchões de segurança, como o de 2023, em períodos de valorização do portfólio, representados por resultados superavitários que constituem reserva de contingência", disse em nota João Fukunaga, presidente da Previ.