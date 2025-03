Prio: lucro líquido soma US$ 1,074 bi no 4º trimestre, alta anual de 231%

A Prio reportou lucro líquido de US$ 1,074 bilhão no quarto trimestre de 2024, uma alta de 231% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Já em 2024, o lucro líquido totalizou US$ 1,736 bilhão, um crescimento de 60% frente a 2023.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) alcançou US$ 301,7 milhões no quarto trimestre, uma queda de 41% na base anual. O Ebitda ajustado, que desconsidera os efeitos não recorrentes, também caiu 30%, para US$ 322,3 milhões na mesma comparação.

No ano passado, o Ebitda atingiu US$ 1,675 bilhão, uma perda de 8% na comparação com 2023. Enquanto isso, o Ebitda ajustado também recuou 8% ante 2023, chegando a US$ 1,662 bilhão. A margem Ebtida ajustada caiu 18 pontos porcentuais (p.p.) no trimestre, alcançando 62%.