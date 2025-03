Produção industrial da zona do euro sobe 0,8% em janeiro ante dezembro

A produção industrial na zona do euro subiu 0,8% em janeiro ante dezembro, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 13, pela Eurostat, como é conhecida a agência oficial de estatísticas da União Europeia. O resultado veio acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,6% no período. Na comparação anual, a produção do bloco ficou estável em janeiro. Neste caso, a previsão era de retração de 1%. A Eurostat também revisou números da produção de dezembro, para queda mensal de 0,4% e declínio anual de 1,5%.