Proposta de isenção do IR para até R$ 5 mil será apresentada na próxima semana, diz Gleisi

Questionada sobre novas medidas para reforçar o arcabouço fiscal, Gleisi afirmou que essa pauta não está no Congresso e que iniciativas "importantes" de ajuste fiscal foram aprovadas no final do ano. Ela defendeu que um resultado fiscal relevante foi entregue em 2024. "O déficit cai em termos de R$ 30 bilhões, então é um ajuste relevante. E várias outras medidas, inclusive pelo lado da receita, tem dado um equilíbrio. Agora o foco são nessas medidas que eu falei e que são as prioridades da área econômica", respondeu.

Sobre o momento exato para o envio da reforma do IR, a ministra respondeu que a agenda está sendo acertada com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e citou a conclusão de ajustes que ainda estão sendo feitos pelo Ministério da Fazenda.

"Mas queremos enviar o mais rápido possível. Eles da Fazenda estão terminando de fazer a redação. Então, terminando isso, a gente marca. É uma agenda, claro, que envolve o presidente da República também, pela importância que ela tem", disse Gleisi, segundo quem detalhes do projeto, como o valor da renúncia fiscal da ampliação da isenção do IR, não foram discutidos na agenda com Haddad nesta quinta.