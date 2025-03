União e minoritários indicam candidatos ao Conselho de Administração da Petrobras

Para o Conselho Fiscal, a União indicou Viviane Aparecida da Silva Varga, como membro titular e representante do Tesouro Nacional e para seu suplente, David Rebelo Athayde. Daniel Cabaleiro Saldanha foi indicado como conselheiro titular, Gustavo Gonçalves Manfrim, para suplente, Cristina Bueno Camatta, como membro titular e Sidnei Bispo, como membro suplente.

Já os acionistas minoritários indicaram para o Conselho de Administração, Jose João Abdalla Filho, como membro ordinarista (ON) do Conselho com direto a voto múltiplo e Aloisio Macário Ferreira de Souza, os dois foram apresentados Fundo de investimento em ações Dinâmica Energia (FIA Dinâmica), administrado pelo Banco Clássico S.A.

Para o Conselho Fiscal, acionistas minoritários indicaram os seguintes candidatos: Ronaldo Dias, como membro ordinarista (ON) titular do conselho e Ricardo José Martins Gimenez, como suplente.

Os dois foram sugeridos pelo Fundo de investimento em ações Dinâmica Energia (FIA Dinâmica), administrado pelo Banco Clássico. Reginaldo Ferreira Alexandre foi indicado como membro titular preferencialista (PN) do Conselho e Aristóteles Nogueira Filho, como seu suplente. Os dois candidatos foram sugeridos pelo Fundo de Investimentos geridos pela Franklin Resources.

Segundo o comunicado, Rosangela Buzanelli Torres continuará como representante dos empregados da Petrobras no Conselho de Administração, com mandato até 2026. Já Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis e Jerônimo Antunes também seguirão como conselheiros eleitos pelos acionistas minoritários, por votação realizada na assembleia no ano passado.