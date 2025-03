Dólar cai mais de 1%, a R$ 5,73, e renova mínima do dia

Também há expectativas divergentes para as decisões do Comitê de Política Monetária (Copom) e do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na próxima semana, com alta esperada de 1 ponto porcentual da Selic e manutenção de juros norte-americanos.

No Brasil, dados do setor público também favorecem a recuperação do real, embora sejam necessários mais cortes de gastos do governo, em sua percepção, destaca a fonte.

Às 11h35, o dólar apresentava recuo de 1,06%, cotado a R$ 5,7383.