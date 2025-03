Dólar cai quase 1% e fecha abaixo de R$ 5,75 em dia de apetite global ao risco

"A promessa de novos estímulos pela China a serem anunciados na semana que vem levantou o mercado de commodities e deu força para divisas emergentes", afirma o gerente da Treviso Corretora, Reginaldo Galhardo, acrescentando que o superávit do setor público consolidado em janeiro, acima das expectativas, também ajudou o real.

Em queda desde a abertura, o dólar furou o piso de R$ 5,75 após a primeira hora de negociação e registrou a mínima do pregão no início da tarde, a R$ 5,7123, em sintonia com máximas do Ibovespa.

Nas duas últimas horas da sessão, o dólar recobrou parte da força e ultrapassou o nível de R$ 5,74. Além da diminuição dos ganhos de pares do real, como o peso mexicano, houve certo desconforto com a possibilidade adiamento da votação do Orçamento de 2025 para abril.

A moeda norte-americana encerrou a sessão em baixa de 0,98% em relação ao real, cotada a R$ 5,7433. A divisa termina a semana com perdas de 0,81% e desvalorização de 2,92% nos seis primeiros pregões de março.

O governo chinês determinou que bancos e outras instituições financeiras ampliem o financiamento ao consumo e o uso do cartão de crédito. Há expectativas de que o governo anuncie medidas de incentivo ao consumo na segunda-feira, 17.

Termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes, o índice DXY operou em leve queda e rondava os 103,700 pontos no fim da tarde, graças ao enfraquecimento do euro. Iene e franco suíço, tradicionais refúgio de risco, tiveram o pior desempenho.