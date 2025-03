Faturamento real da indústria sobe 3,3% entre dezembro e janeiro, mostra CNI

O faturamento real da indústria cresceu 3,3% entre dezembro e janeiro deste ano, revertendo queda de 1,1% verificada no último mês de 2024, informou a Confederação Nacional da Indústria (CNI) na pesquisa de Indicadores Industriais divulgada nesta sexta-feira, 14. Na comparação com janeiro do ano passado, a alta do faturamento real foi mais expressiva, de 12,8%.

Gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, apontou que, embora positivo, o ritmo será difícil de manter em razão da provável desaceleração da economia. "Ainda há uma demanda importante por bens industriais, o que impactou a alta do faturamento, mas a expectativa é que o consumo diminua por conta da elevação da taxa de juros, prejudicando a indústria e se refletindo no faturamento das empresas", afirmou.

A pesquisa também mostrou que a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) manteve-se inalterada em 78,4% na passagem entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, considerando a série livre de efeitos sazonais. A UCI de janeiro de 2025 é 1,6 ponto porcentual menor que a registrada em janeiro do ano passado.