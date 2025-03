Ibovespa vai ao maior nível desde 11/12, em alta de 2,64%, perto dos 129 mil

A B3 registrou volume financeiro médio diário de R$ 25,714 bilhões em fevereiro deste ano. Embora em queda de 1,2% na comparação com o mesmo mês de 2024, houve, em relação a janeiro, crescimento de 9,1%, conforme dados da B3. Com volume diário no mercado à vista de ações a R$ 24,850 bilhões na média de fevereiro, houve queda de 0,4% na comparação de ano, mas avanço mensal de 9,7%.

Nesse contexto, nem mesmo o avanço observado na curva de juros doméstica - em especial após a notícia de que, com viagens dos presidentes da Câmara e do Senado, a votação do Orçamento deve ficar para abril - debilitou o ganho do Ibovespa na sessão, que o colocou no maior nível de fechamento desde 11 de dezembro.

Destaque para as blue chips, como Vale (ON +3,28%), Petrobras (ON +3,90%, PN +3,08%) e Itaú (PN +3,25%). Na ponta ganhadora, Automob (+16,67%), Magazine Luiza (+13,48%) e CSN (+11,82%). No lado oposto, Natura (-29,94%) em forte queda após decepção do mercado com os resultados do quarto trimestre, seguida por Azzas (-10,42%) e LWSA (-4,33%). "Na sessão, houve forte avanço do minério na China, o que favorece Vale, e algum alívio nas tensões comerciais em torno dos Estados Unidos", diz Ian Lopes, economista da Valor Investimentos. Em Dalian, o ganho para o contrato futuro mais negociado foi de 2,32%, a US$ 109,59 por tonelada.

"O dia foi de propensão a risco desde a sessão asiática, com a expectativa por novos estímulos na China, e possibilidade de anúncio na semana que vem, o que contribui para o desempenho das commodities e de emergentes como o Brasil", diz Matheus Spiess, analista da Empiricus Research. Ele acrescenta que o movimento é uma recuperação até ser ponto natural para o Ibovespa, considerando o nível de precificação local e o fato de os índices americanos, como o S&P 500, terem entrado em correção, acumulando ao menos 10% de queda em relação às máximas de 19 de fevereiro.

"Ainda há muito ruído em torno das tarifas de Trump, e não dá para declarar vitória sobre esse assunto", diz Spiess.

Ele ressalva que a "pausa" no barulho em torno do protecionismo, observada nesta sexta-feira, contribuiu para alguma mitigação de danos, especialmente em Nova York, onde os índices de ações avançaram. "Rotação setorial começa a fazer sentido, dentro dos Estados Unidos e para outras regiões também, o que se reflete em fluxo estrangeiro inclusive para Brasil após um fim de 2024 bem ruim. Valuation continua atrativo", afirma.