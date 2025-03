Ipiranga renova marca de conveniência AmPm e quer expansão com qualidade

Embora não seja a rede com o maior número de postos do País (5,9 mil), a Ipiranga tem 1.450 lojas de conveniência espalhadas pelo País, o maior portfólio do setor no País.

Ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Miranda e Stefanoni disseram que a Ipiranga vai buscar aumentar ainda mais a rede de franquias, mas com seletividade, em linha com o que foi feito para os postos, cuja rede foi refinada para filtrar os mais produtivos.

"Temos uma agenda de crescimento para AmPm, mas com muita seletividade, porque volume de loja não gera necessariamente valor. Nossa proposta requer qualificação importante", diz Stefanoni.

Entre as características observadas na estratégia, ele cita o volume de fluxo nos postos, o adensamento populacional do entorno, assim como a presença de outros varejos. "Precisamos de qualidade no ponto para que o volume (de lojas) faça sentido.

O negócio de conveniência é visto em todo o setor de distribuição e revenda de combustíveis como estratégico não só na conversão dos postos em pontos integrados de varejo, mas como chamariz para o negócio tradicional de venda de combustíveis.

