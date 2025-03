Kremlin reafirma compromisso russo e saudita com acordos da Opep+ para estabilidade do mercado

Em resposta, Putin agradeceu os esforços sauditas, destacando "o ambiente favorável criado pela Arábia Saudita para as negociações entre as delegações da Rússia e dos Estados Unidos", realizadas no mês passado em Riad.

Ambas as partes expressaram "satisfação com o alto nível de cooperação alcançado entre a Rússia e a Arábia Saudita" e confirmaram a intenção de "desenvolver ainda mais essa parceria no espírito de amizade e construtividade".