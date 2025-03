Novos empréstimos na China sofrem drástica queda em fevereiro e ficam abaixo do esperado

Os bancos da China reduziram drasticamente a concessão de empréstimos em fevereiro, após o recorde do mês anterior, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 14, pelo PBoC, como é conhecido o banco central do país. Em fevereiro, os bancos chineses liberaram 1,01 trilhão de yuans (US$ 139,7 bilhões) em novos empréstimos, depois de repassarem o valor recorde de 5,13 trilhões de yuans em janeiro.

O valor de fevereiro ficou abaixo da expectativa de economistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam 1,23 trilhão de yuans em empréstimos.

O financiamento social total, uma medida mais ampla do crédito na economia chinesa, diminuiu para 2,23 trilhões de yuans em fevereiro, ante 7,06 trilhões de yuans em janeiro.