Petróleo fecha em alta com incertezas sobre fim da guerra da Ucrânia e sanções no radar

Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira, 14, em meio às pressões de países ocidentais para que a Rússia aceite o cessar-fogo de 30 dias com a Ucrânia e dúvidas sobre a possibilidade de que a guerra acabe rapidamente.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para abril fechou em alta de 0,94% (US$ 0,63), a US$ 67,18 o barril, enquanto o Brent para maio, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 1,00% (US$ 0,70), a US$ 70,58 o barril. Na semana, o WTI e o Brent subiram 0,20% e 0,31%, respectivamente.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um apelo à comunidade internacional, especialmente aos EUA, para pressionar a Rússia e forçar o fim da guerra. "Vladimir Putin não terminará a guerra por conta própria, mas o poder dos EUA é suficiente para forçá-lo a fazer isso", afirmou ele.