Produção de veículos cresce 14,6% em fevereiro ante fevereiro de 2024, revela Anfavea

As montadoras produziram 217,4 mil veículos no mês passado, um crescimento de 14,6% na comparação com fevereiro de 2024. Frente a janeiro, a alta foi de 23,8%, conforme balanço divulgado nesta sexta-feira, 14, pela Anfavea, a entidade que representa as fábricas de automóveis.

O levantamento, que engloba carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, mostra o maior volume para o mês desde 2019, ou seja, antes da pandemia, quando as montadoras fabricaram 257,9 mil veículos em fevereiro.

O forte crescimento no comparativo com 2024 tem, em parte, explicação no calendário, já que o Carnaval, quando as fábricas param a produção, aconteceu em fevereiro no ano passado.