Setor público tem déficit primário de R$ 45,604 bi em 12 meses até janeiro, mostra BC

O setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras) teve déficit primário de R$ 45,604 bilhões no acumulado de 12 meses até janeiro, o equivalente a 0,38% do Produto Interno Bruto (PIB), informou o Banco Central. Em 2024, o setor público teve déficit de R$ 47,553 bilhões, ou 0,40% do PIB.

O déficit acumulado em 12 meses até janeiro é o menor desde junho de 2023, quando o setor público consolidado somava um resultado primário negativo de R$ 24,270 bilhões.

O resultado negativo em 12 meses é composto por um déficit de R$ 43,498 bilhões do governo central (0,37% do PIB), saldo positivo de R$ 29,042 bilhões nos Estados (0,24% do PIB), rombo de R$ 23,719 bilhões nos municípios (0,20% do PIB) e resultado negativo de R$ 7,428 bilhões nas empresas estatais (0,06% do PIB).