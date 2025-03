Superintendência-Geral do Cade aprova sem restrições compra da Wilson Sons pela SAS, da MSC

A Superintendência-Geral (SG) do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições nesta sexta-feira, 14, a compra da Wilson Sons, uma das maiores empresas de logística do Brasil, pela Shipping Agencies Services (SAS), uma subsidiária do grupo MSC, com sede na Suíça. Pelo acordo divulgado em outubro, a SAS pagará R$ 4,352 bilhões pelo equivalente a 56,47% do capital da companhia brasileira.

O caso chegou para avaliação do Cade em dezembro do ano passado. Após a aprovação pela SG, algum conselheiro do órgão ou terceiro interessado no processo pode pedir para que o caso seja levado ao tribunal do Cade. Se isso não acontecer, a operação estará definitivamente aprovada sem restrições.

Em nota técnica sobre o negócio, a SG do Cade afirmou que o resultado da análise para os três mercados relevantes geográficos avaliados foi de ausência de incentivos ao fechamento de mercado.