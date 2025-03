Taxas futuras de juros rondam ajustes após varejo e dado fiscal

Os juros futuros operam ao redor da estabilidade na manhã desta sexta-feira, 14. após indicadores, com dólar em queda e rendimentos dos Treasuries em alta. As vendas no varejo restrito caíram 0,1% em janeiro, contrariando previsão de alta de 0,2%. No ampliado, houve alta de 2,3%, bem acima da mediana de 1,7%.

Já o setor público consolidado mostrou superávit primário de R$ 104,096 bilhões em janeiro, um recorde para o mês e acima da mediana estimada (+R$ 101,80 bilhões).

Às 9h20 desta sexta-feira, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 marcava 14,740%, de 14,730% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 estava em 14,510%, de 14,500%, e o para janeiro de 2029 ia para 14,395%, de 14,422% no ajuste de quinta-feira, 13.