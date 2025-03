UniCredit sinaliza que demorará para tentar assumir controle do Commerzbank

O UniCredit recebeu aval do Banco Central Europeu (BCE) para elevar sua fatia no Commerzbank para até 29,9%, mas sinalizou que ainda demorará para lançar uma possível oferta pelo controle total do banco alemão.

O banco italiano, que pretende criar um gigante bancário pan-europeu, disse nesta sexta-feira, 14, em comunicado, que ainda precisa garantir aprovações de órgãos regulatórios alemães para converter grande parte de sua participação no Commerzbank de derivativos para ações.

O UniCredit também aguarda a formação de um novo governo alemão para discutir a possível aquisição do segundo maior banco da Alemanha. O UniCredit começou a comprar ações do Commerzbank no ano passado.