Alckmin: Brasil se tornou 2º maior produtor de ar-condicionado do mundo; 6 mi em 2024

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, disse nesta segunda-feira, 17, o que o Brasil se tornou o segundo maior produtor de ar-condicionado do mundo em 2024. Com seis milhões de unidades fabricadas, o País ficou atrás apenas da China.

O número foi o maior da história, representando um crescimento de 38% na comparação com o ano anterior.

Os dados foram apresentados em coletiva de imprensa após reunião do governo federal com o presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), Jorge Nascimento. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também participou da reunião.