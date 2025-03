Armínio Fraga: Lula não repete mandatos passados por 'entorno' ruim e falta de ideias

Ex-presidente do Banco Central, o economista Armínio Fraga disse nesta segunda-feira, 17, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, não está conseguindo repetir o desempenho de seus dois primeiros mandatos e que, para isso, têm pesado um "entorno mais difícil", em menção ao Congresso Nacional, e a falta de ideias.

"Sou um admirador da história do presidente Lula, mas ele não está repetindo o desempenho que teve nas presidências anteriores, inclusive porque o entorno é mais difícil, não tem o controle do Congresso, e também porque a falta de ideias me parece bem preocupante", disse Armínio, em palestra a alunos do ImpaTech, o braço de graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), no Rio de Janeiro.

"No Brasil há taxas de juros que, sem fazer nada, você ganha 15%. Com a inflação a 5%, está ganhando 10%. Há um problema sério. Os sintomas do paciente Brasil, na parte financeira, são extremamente graves, e nos sintomas de crescimento, não conseguiu dar uma arrancada, algo que já vem de longa data. Não estou muito confortável", completou o economista em resposta a perguntas dos alunos.