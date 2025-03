BC comunica vazamento de dados cadastrais vinculados a chaves Pix sob guarda da QI SCD S.A.

O incidente ocorreu entre 23 de fevereiro e 6 de março de 2025.

Pessoas que tiveram seus dados cadastrais obtidos a partir deste incidente serão notificadas apenas por meio do aplicativo ou internet banking da sua instituição de relacionamento. Nem o BC, nem as instituições participantes vão utilizar quaisquer outros meios de comunicação para contatar os usuários, destacou a autarquia.

"O BC informa que foram adotadas as ações necessárias para a apuração detalhada do caso e serão aplicadas as medidas sancionadoras previstas na regulação vigente", disse a nota do BC.