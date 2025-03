Bolsas da Ásia fecham em alta após dados chineses, mas fala de Trump limita ganhos

Na China continental, os mercados tiveram altas apenas modestas, de 0,19% no caso do Xangai Composto, a 3.426,13 pontos, e de 0,14% no do menos abrangente Shenzhen Composto, a 2.112,30 pontos.

No primeiro bimestre, a indústria e o setor varejista chineses tiveram desempenho melhor do que o esperado. Além disso, o governo chinês anunciou um plano de iniciativas com o objetivo de impulsionar o consumo na segunda maior economia do mundo.

Embora o apetite por risco tenha prevalecido na Ásia, as bolsas perderam força ao longo do pregão após Trump reiterar que irá adiante com o plano de adotar as chamadas "tarifas recíprocas", no dia 2 de abril, apesar de temores sobre seu impacto econômico e no mercado financeiro.

Em entrevista à NBC, exibida no fim de semana, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse não estar preocupado com o recente tombo do mercado acionário americano em meio a incertezas sobre a guerra tarifária deflagrada por Trump.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo segundo pregão consecutivo, com avanço de 0,83% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 7.854,10 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com