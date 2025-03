Bolsas de NY fecham em alta e estendem recuperação após Bessent minimizar correção recente

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira, 17, em continuação da recuperação vista na sexta-feira, em meio a declarações do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, que minimizou a recente queda que apagou trilhões de dólares no mercado acionário. A retomada ainda ocorre mesmo com a constante ameaça tarifária de Donald Trump.

Wall Street iniciou o pregão em queda, após dados de vendas no varejo e da atividade industrial dos EUA ficarem abaixo das expectativas, mas logo se recuperou e permaneceu no território positivo durante todo o dia.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,85%, a 41.841,63 pontos. O S&P 500 terminou a sessão com avanço de 0,64%, aos 5.675,12 pontos. O Nasdaq fechou com ganho de 0,31%, aos 17.808,66 pontos. As cotações são preliminares.