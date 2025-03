Ifo corta projeção para crescimento do PIB da Alemanha em 2025 para 0,2%

O instituto alemão Ifo cortou sua previsão para o crescimento da Alemanha este ano, com a avaliação de que a maior economia da Europa "não está ganhando força". Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 17, o Ifo reduziu pela metade sua projeção para o avanço do Produto Interno Bruto (PIB) alemão em 2025, de 0,4% para 0,2%.

"A economia alemã está estagnada. Apesar da recuperação do poder de compra, o sentimento do consumidor segue contido, e as empresas também estão relutantes em investir", avalia o chefe de previsões do Ifo, Timo Wollmershäuser.

Para 2026, o Ifo prevê recuperação modesta do PIB alemão, com avanço de 0,8%.