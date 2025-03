Juros: taxas caem acompanhando dólar e indicação de reajuste zero no Bolsa Família

Segundo o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, estudos feitos pela pasta em parceria com entidades técnicas apontam que hoje o poder de compra dos benefícios do Bolsa Família, que são em média de R$ 230 a R$ 240 mensais, está adequado às necessidades dos beneficiários.

Para a economista-chefe da gestora Lifetime, Marcela Kawauti, a declaração de Dias colabora para a queda das taxas, mas a ausência de reajuste no Bolsa Família era algo esperado, levando em consideração o que já havia sido proposto pelo governo anteriormente. "Ele reafirmar ajuda, porque o orçamento tem margem de alteração ao longo do ano", acrescentou. "O risco fiscal saiu um pouco do radar no início do ano. Tem menos indicações de piora vindas do governo federal".

Kawauti apontou que a queda dos juros futuros também reflete fatores que se acumulam de pregões anteriores, como os sinais de desaceleração da economia em indicadores publicados na semana passada e a decisão do governo de diminuir a verba para o Bolsa Família em 2025.

Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos, comentou que a desinclinação da curva de DIs ocorre como parte de um "movimento harmônico" de redução no prêmio de risco relacionado ao Brasil que fortaleceu o real e o mercado de ações doméstico.

Borsoi destacou que bancos estrangeiros estão ressaltando a "gordura bastante significativa" nos prêmios, e que os leilões de títulos públicos que costumam ter bastante procura por estrangeiros têm registrado demanda significativa, o que dá mais confiança aos investidores para explorar oportunidades de mercado.

A taxa do contrato de DI para janeiro de 2026 caiu a 14,745%, de 14,749% no ajuste anterior. A taxa para janeiro de 2027 diminuiu a 14,485%, de 14,560%, e a taxa para janeiro de 2029 recuou a 14,315%, de 14,437%.