Ministro diz que governo acompanha preço de alimentos e que carne e arroz tiveram quedas

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse que o governo tem acompanhado de perto o preço dos alimentos e que já foi notada uma queda para as carnes e arroz. Após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Teixeira disse que é uma obsessão do governo fazer com que os alimentos caibam na renda dos trabalhadores.

"Estamos acompanhando os preços. O que estamos sentindo é que essa semana os preços da carne estão caindo, ainda estão altos, mas estão caindo. E também o preço do arroz, está entrando uma nova safra de arroz. Os preços do feijão também estão caindo. E ainda há uma resistência ali no preço dos ovos, mas que vamos aprofundar esse estudo essa semana sobre as medidas a serem adotadas", disse o ministro.

Ele sinalizou que podem ser realizadas duas reuniões sobre o tema alimentos nesta semana.