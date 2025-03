Nos EUA, apreensão de ovo contrabandeado aumenta à medida que preços sobem

Agentes de fronteira dos Estados Unidos enfrentam um aumento significativo nas apreensões de ovos contrabandeados, com um avanço de 36% no número de interceptações neste ano fiscal, comparado com o ano passado. Isso tem ocorrido principalmente por causa do alto preço dos ovos nos EUA, que atingiu um recorde de US$ 5,90 por dúzia, impulsionado por um surto de gripe aviária.

No ano passado, o valor chegava a US$ 3 a dúzia, segundo dados do Departamento do Trabalho. Em comparação, os ovos no México são vendidos por menos de US$ 2 por dúzia.

De acordo com a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP), viajantes estão comprando ovos mais baratos no México e tentando trazê-los para os EUA, apesar da proibição, já que ovos não inspecionados podem espalhar doenças.