NY, China, petróleo e IBC-Br acima do previsto estimulam alta do Ibovespa

O principal indicador da B3 também é estimulado pela valorização de quase 0,90% do petróleo no exterior e o avanço acima do esperado do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br). O IBC-Br subiu 0,89%, ficando acima do teto da pesquisa Projeções Broadcast, de 0,70%.

A despeito da elevação do IBC-Br, as taxas futuras de juros têm viés de baixa em sintonia com a queda do dólar a R$ 5,7249.

Isso estimula alguma ações mais sensíveis ao ciclo econômico na B3, caso de Magazine Luiza (alta de 6,35%). Contudo, o avanço do IBC-Br eleva as incertezas sobre a atividade econômica, dado que outros indicadores têm mostrado algum esfriamento econômico.

O Ibovespa sobe mesmo após três aumentos seguidos. Na sexta-feira, fechou com ganhos de 2,64%, aos 128.957,09 pontos, em parte em antecipação ao anúncio de medidas de estímulo na China, feito no final de semana. Ainda foram informados indicadores de atividade na China. Também segue no radar a política de tarifas do governo americano.

"A China não só apresentou dados melhores do que o esperado como também anunciou um pacote para estimular o consumo. Isso acaba sendo bom para o Brasil", diz Silvio Campos Neto, sócio da Tendências Consultoria, acrescentado que esses fatores e o crescimento no IBC-Br sustentam alta do Índice Bovespa, mas o quadro ainda é de cautela por questões internas, como o fiscal, e externas, como a política de tarifas dos EUA.

Os dados chineses divulgados ontem à noite foram significativamente melhores do que o esperado, reforça em nota a Ativa Investimentos.