OCDE: previsão de PIB global baixa de 3,3% para 3,1% em 2025 com tarifa e incerteza geopolítica

Segundo o estudo, "é esperado que o aumento de custos do comércio serão gradualmente repassados" a produtos, colocando pressão adicional a índices de preços ao consumidor "em muitos países, exigindo que a política monetária permaneça restritiva por mais tempo do que o esperado anteriormente".

América do Norte

Nesse contexto, a OCDE reduziu as estimativas de crescimento dos EUA de 2,4% para 2,2% em 2025 e de 2,1% para 1,6% em 2026.

A instituição baixou de forma expressiva as projeções do Produto Interno Bruto do Canadá e México no biênio, sobretudo por causa das disputas comerciais envolvendo tarifas.

Para o Canadá, a projeção de aumento do PIB baixou de 2,0% para 0,7% em 2025 e também de 2,0% para 0,7% em 2026.