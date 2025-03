Apoio dos sindicatos à isenção do IR marca passagem de Lula por fábrica da Toyota em Sorocaba

Quando a cerimônia começou já era noite, em razão do grande atraso da comitiva vinda de Brasília, explicado não só porque o anúncio na capital federal não aconteceu dentro do horário previsto, mas também porque os ventos fortes obrigaram a aeronave presidencial a arremeter na primeira tentativa de pouso em Sorocaba. Nada que tirasse, contudo, o entusiasmo nos discursos.

Logo após o anfitrião, o presidente da Toyota no Brasil, Evandro Maggio, representantes dos trabalhadores foram chamados ao púlpito. O primeiro deles, o presidente do sindicato dos metalúrgicos de Sorocaba, Leandro Soares, disse que a nova faixa de isenção do imposto de renda vai beneficiar 514 mil trabalhadores da região.

"Vamos continuar indo às ruas para cobrar do Congresso que as pautas da classe trabalhadora sejam atendidas", disse Soares, dirigindo-se a Lula. Ele acrescentou que a isenção da participação nos lucros e resultados, importante fonte de renda a quem trabalha no chão de fábrica, também é importantíssima para que o dinheiro fique no bolso dos trabalhadores.

Sob o barulho da linha de montagem da Toyota em Sorocaba, o discurso do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges, também deu ênfase ao anúncio do dia. "É um dia especial, porque estava vindo de São Bernardo do Campo para Sorocaba escutando o noticiário sobre a questão da tabela do imposto de renda. Isso é importante. Na semana passada, fizemos uma manifestação no ABC, onde ficou acertado que vamos entregar uma carta tanto ao presidente da Câmara quanto ao presidente do Senado dizendo que é importante o Congresso Nacional votar essa questão."

"A partir do momento que tem isenção do imposto de renda, o trabalhador fica com mais dinheiro no bolso, e se ele fica com mais dinheiro no bolso, vai consumir mais, comprar inclusive o carro da Toyota que é produzido aqui", emendou Selerges.

Como mostrou mais cedo o Broadcast, a visita de Lula à fábrica da Toyota seria, inicialmente, para uma reunião a portas fechadas com a direção da empresa, às vésperas da viagem que o chefe do Executivo fará na semana que vem ao Japão e ao Vietnã. Lula tem um encontro com o CEO global da Toyota entre os compromissos previstos na viagem ao Japão.