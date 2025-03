Bolsas da Ásia fecham em alta, com rali em Hong Kong e de empresas de trading em Tóquio

Já o Nikkei subiu 1,20% em Tóquio, a 37.845,42 pontos, impulsionado em parte por grandes empresas de trading do Japão, após notícia de que a Berkshire Hathaway, do megainvestidor americano Warren Buffett, ampliou fatias nelas: foi o caso da Mitsubishi Corp. (+3,6%) e da Marubeni Corp. (+3,5%).

Em outras partes da região asiática, o sul-coreano Kospi teve ganho apenas marginal em Seul, de 0,06%, a 2.612,34 pontos, e o Taiex registrou alta de 0,69% em Taiwan, a 22.271,67 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,11%, a 3.429,76 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,49%, a 2.122,66 pontos.

O apetite por risco na Ásia veio também após as bolsas de Nova York acumularem ganhos pelo segundo pregão seguido ontem, estendendo a recuperação das fortes perdas recentes que sofreram em meio a preocupações com o impacto da política tarifária do governo Trump.

Investidores na Ásia também aguardam decisões de política monetária do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) e do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), nesta quarta-feira (19). A expectativa é que tanto o BoJ quanto o Fed deixem seus juros básicos inalterados.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pela terceira sessão consecutiva. O S&P/ASX 200 avançou 0,08% em Sydney, a 7.860,40 pontos.